Леонид Рошаль: Состояние доставленной из Ингушетии девочки тяжелое

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал о состоянии семилетней девочки, которую вечером 5 июля доставили в Москву из Ингушетии.

По его словам, девочку будут лечить постепенно.

— У нас все для этого есть, квалифицированный персонал, — отметил он. — При первичном обследовании ранее поставленные диагнозы подтверждаются: серьезные повреждения в области кисти, за нее нужно бороться, у нас уже готова барокамера.

Он отметил, что с уверенностью сказать, обойдется ли все без ампутации, пока нельзя.

— Сейчас мы провели только первые исследования и они были неожиданны для нас в том, что мы нашли старые переломы ребер и травму позвоночника, — рассказал Рошаль. — Но это все вещи, которые не требуют хирургического лечения.

Диагностика девочки, по его словам, будет продолжена.

Он также поблагодарил врачей в Ингушетии, которые начали хорошее лечение, провели операцию, а также врачей в Ставрополе и Москве.

По словам заведующего отделением гнойной хирургии НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Павла Мединского, при поступлении состояние девочки было оценено как тяжелое.

— Обусловлено повреждением верхних конечностей, — сказал он, добавив, что в ночные часы ребенку выполнят перевязку, а также повезут в специальную гиперборическую камеру.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что все эти дни с момента выявления случая задача была как можно скорее перевезти девочку в Москву.

- Мы этого добились, и ребенок в надежных руках, - сказала она.

Кузнецова также рассказала, что, будучи в операционной, слышала разговоры докторов.

- Обнаруживая новые и старые травмы, доктора, видавшие многое, ужасались и были потрясены, - поделилась она.

Первое время, по ее словам, с девочкой будет находиться уполномоченный по правам ребенка Ингушетии. Анна Кузнецова выразила благодарность неравнодушным людям, которые донесли информацию об ужасном отношении к девочке.

- Пока не решится вопрос с ее здоровьем и жизнеустройством, мы эту ситуацию точно не отпустим, - подчеркнула Кузнецова. - Уверена, что виновные будут наказаны.

Уполномоченная добавила, что говорила с главой Ингушетии и будут проведены прокурорские проверки органов опеки. Она также рассказала, что отец девочки давно с ней не общался, а у матери новый брак.

- По ее словам, год назад она передала дочь в руки той женщины, - пояснила она.

Напомним, что ранее видео, на котором показана семилетняя девочка вся в синяках и порезах, появилось в сети. Оно вызвало большой резонанс. Аишу воспитывала тетя. Травмы на теле девочки она объяснила случайностью. На данный момент возбуждено уголовное дело.

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