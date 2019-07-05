Следователи рассказали об опеке избитой в Ингушетии девочки
Следственный комитет Российской Федерации по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего ребенка.
Семилетняя девочка была доставлена 4 июля 2019 года в больницу с многочисленными телесными повреждениями. По данным следствия, травмы были нанесены 35-летней жительницей города Сунжа, которая является ее родной тетей по линии отца. Установлено, что ребенок воспитывается в семье тети без оформления необходимых документов.
Следователи устанавливают местонахождение отца ребенка. Задержанная не признала свою вину. В отношении нее решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили на официальном сайте Следственного комитета РФ по Республике Ингушетия.
Тетя объясняла многочисленные травмы случайностью. По ее словам, девочка сначала упала в яму во дворе дома, а через несколько месяцев получила ожог. Ребенка доставят на лечение в Москву.
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