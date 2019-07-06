США представили стратегию по противодействию России
«Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» была представлена в Париже главой агентства по международному развитию США Марком Грином. Документ был обсужден с представителями «Большой семерки» 4 и 5 июля, сообщается на сайте агентства.
Согласно тексту документа, Кремль «пытается подорвать работу ряда институтов» в некоторых странах. Концепция указывает на необходимость создания условий для их «экономической и демократической устойчивости». В качестве примеров были указаны Украина и Молдавия.
Сообщается, что усилия США будут направлены на защиту экономики, СМИ, энергетики, законодательства и демократических институтов данных стран. Также Марк Грин призвал страны-партнеры задуматься в целесообразности принятия какой-либо помощи со стороны России и КНР.
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