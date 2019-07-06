Проездную карту «Тройка» сделают электронной
• 07:41 • 6 июля 2019
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Карту «Тройка» привяжут к нескольким мобильным кошелькам
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Проездная карта «Тройка» для столичных жителей и гостей Москвы станет электронной. Об этом на Московском урбанистическом форуме рассказал старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь.
По его словам, «Тройку» привяжут к нескольким мобильным кошелькам.
— К концу года мы добавим «Тройку» в мобильные кошельки Apple, Google и Samsung, — передает слова старшего вице-президента ВТБ агентство городских новостей «Москва».
Снесарь отметил, что в мировых транспортных системах нет аналогов решению с электронным постоянным проездным билетом.
Московский урбанистический форум проходит с 4 по 7 июля на территории парка «Зарядье».
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