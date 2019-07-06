Психологи рассказали, как стать счастливым человеком

Психологи поделились советами о том, что нужно делать, чтобы быть счастливым.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов, для этого необходимо соблюдать «баланс между сложными и простыми вещами» в жизни.

По словам доктора философских и психологических наук Рафаэлы Калати, которая занимается исследованиями на факультете психиатрии в нью-йоркском медицинском комплексе «Бет-Изрейел», счастье заключается в умении любить и принимать то, что имеешь: работу, увлечения, деятельность.

— Ключ к счастью — научиться принимать то, чего мы не можем изменить в нашей жизни и нужно научиться позитивно воспринимать окружающий мир и искать положительные моменты, причины жить, — цитирует издание Калати.

Как отметил доктор психологических наук, профессор НИУ ВШЭ и МГУ Дмитрий Леонтьев, счастье не должно быть самоцелью: в противном случае оно просто ускользает от человека.

— Оно приходит не к тем, кто стремится к счастью, а к тем, кто стремится к чему-то другому, как побочный результат, — заключил эксперт.

По мнению президента Международного союза психологических наук при ЮНЕСКО Сазасивэна Купера, молодое поколение имеет шанс все изменить в мире, чтобы стать счастливыми. При этом, как подчеркнул психолог, чтобы обрести личное счастье, необходимо «понимать свои приоритеты и находить тех людей, которые помогут в этом».

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