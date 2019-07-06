Карта «Тройка» с рисунком панды поступила в продажу
Проездная карта «Тройка», оформленная в стиле Московского зоопарка с изображением большой панды, поступила продажу. Приобрести билет можно в автоматах метрополитена на станциях Кольцевой линии и всех платформах, расположенных внутри кольца.
Представители пресс-службы зоопарка рассказали, что «Тройку» с изображением панды выпустили тиражом в десять тысяч экземпляров.
— Выпуск дизайнерского проездного приурочен к приезду пары этих уникальных представителей китайской фауны в Москву. Бамбуковые медведи Диндин и Жуи поселились в зоопарке два месяца назад, однако уже успели завоевать сердца десятков тысяч жителей столицы, которые ежедневно приходят навестить их, — передает сообщение пресс-службы зоосада агентство городских новостей «Москва».
Кроме того, как сообщают представители учреждения, выпуск именной «Тройки» посвящен другому событию, точнее — дате. А именно 115-летию с момента основания Московского зоопарка.
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