Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в США
Сотрудники Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра сообщили о том, что на территории юга Калифорнии, США, произошло землетрясение магнитудой 7,1. В результате подземных толчков по разным причинам пострадали несколько человек.
Первые признаки землетрясения были зафиксированы в 3:19 по местному времени.
— Эпицентр располагался в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса, его очаг залегал на глубине десяти километров. Несколько зданий получили повреждения, около двух тысяч человек остались без света, — передает РИА Новости сообщение из Twitter пожарной службы округа Сан-Бернардино.
В то же время стало известно, что землетрясение никак не нарушило работу аэропорта в Лос-Анджелесе.
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