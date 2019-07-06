Дождь и до 18 градусов тепла пообещали москвичам 6 июля
Специалисты портала «Метеоновости» сообщают, что в субботу, 6 июля, на территории Москвы и столичного региона ожидается облачная погода, дождь и 20 градусов тепла.
По словам метеорологов, в последнее время лидирующие позиции в формировании климатических условий занимают циклонические ветры. Их ежедневная смена и является причиной дождей.
— Вот и 6 июля не станет исключением: небольшая передышка в осадках в первой половине дня, а во второй, уже ближе к вечеру, очередной атмосферный фронт прольет дожди над столицей, — передает портал «Метеоновости».
Ветер со скоростью 7–12 метров в секунду будет держаться юго-западного направления. Облачная погода с дождем ожидается после 15–16 часов. Максимальная температура воздуха в столице составит 16–18 градусов.
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