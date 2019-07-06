Пять человек спасли из дома в Кунцеве после возгорания
• 10:08 • 6 июля 2019
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Загорание личных вещей и мебели жильцов ликвидировали в 8:16
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»
Представители пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве рассказали о возгорании жилого дома, произошедшем на территории столичного района Кунцево. Из горящего здания спасатели вынесли пять человек, еще один пострадал.
Сообщение о загорании поступило в спасательные службу в 7:57. Специалисты отправились на вызов по адресу: улица Академика Павлова, дом 46.
— Загорание происходило в квартире на 12 этаже 12-этажного жилого дома. Спасено пять человек. Еще одному человеку понадобилась помощь медиков, — передает сообщение пресс-службы МЧС агентство городских новостей «Москва».
Загорание личных вещей и мебели жильцов ликвидировали в 8:16.
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