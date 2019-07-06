Два человека погибли в ДТП на северо-востоке столицы
• 10:27 • 6 июля 2019
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В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего
Фото: https://pixabay.com/ru/
Три автомобиля столкнулись в столичном районе Марфино. В результате инцидента погибли два человека, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе управления ГИБДД Москвы.
— Столкновение трех автомобилей произошло в районе дома 3 по улице Комдива Орлова. В результате ДТП два человека погибли, — говорится в сообщении. Уточняется, что авария произошла утром в субботу, 6 июля, в 9:05 по московскому времени.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
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