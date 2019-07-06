Общежитие загорелось на юго-востоке Москвы
• 10:40 • 6 июля 2019
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Причиной возгорания представители пресс-службы столичного главка МЧС по столице назвали подожженный мусор
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»
Общежитие на территории юго-востока Москвы загорелось 6 июля. Пожар произошел на улице Окской.
Причиной возгорания представители пресс-службы столичного главка МЧС по столице назвали подожженный мусор.
— Загорелся мусор на третьем этаже общежития, в коридоре. Охрана здания вывела людей до прибытия расчетов. Пожар ликвидировали на территории трех квадратных метров, — сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе МЧС Москвы.
Уточняется, что пострадавших в результате пожара нет.
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