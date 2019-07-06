Старшего научного сотрудника НИИ обокрали на три миллиона рублей
Неизвестный украл из кабинета старшего научного сотрудника Института металлургии и материаловедения имени Байкова три миллиона рублей. Потерпевший по факту произошедшего обратился в ОМВД по Гагаринскому району Москвы 5 июля.
Старший научный сотрудник сообщил, что деньги были украдены из кабинета института, который находится по адресу: Ленинский проспект, дом 49.
- Сотрудники правоохранительных органов выяснили некоторые детали совершения преступления. По обнародованной версии, неизвестный прокрался в кабинет института поздним вечером 4 июля. Затем он вскрыл сейф, изъял оттуда деньги и скрылся, - заявили представители пресс-службы московского МВД.
В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.
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