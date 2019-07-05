Таксист задержан в Москве по подозрению в грабеже и отравлении пассажира
Столичные полицейские задержали водителя такси, подозреваемого в отравлении и грабеже одного из пассажиров. Об этом проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Подозреваемым в совершении преступления с использованием сильнодействующих веществ является водитель такси, — указано в сообщении.
Подозреваемым оказался 58-летний житель Московской области. На данный момент он доставляется в ОМВД России по району Хамовники, где в отношении него будут проведены следственные действия.
Напомним, что ранее в столице было возбуждено уголовное дело по факту отравления пассажира столичного такси, доставленного в одно из медицинских учреждений города. У мужчины была украдена банковская карта, с которой впоследствии были списаны денежные средства в размере 16 тысяч рублей.
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