Росстат назвал регионы-«лидеры» по количеству разводов
• 12:48 • 6 июля 2019
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В общей сложности в РФ с января по июль 2019 года граждане страны развелись 184,2 тысячи раз
Фото: Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»
Специалисты Росстата обнародовали сведения, исходя из которых выяснилось, жители каких регионов России чаще всего расторгают брак.
Оказалось, что больше всех разводятся жители Сахалинской области — 5,1 на тысячу человек населения.
«Серебро» антирейтинга завоевала Карелия. Далее идет Ненецкий автономный округ. Следом за ним — Белгородская и Мурманская области.
Как передает сведения Росстата сайт телеканала RT, меньше всего разводов на территории России регистрируется в Чечне — 0,6.
Отметим, что в общей сложности в РФ с января по июль 2019 года граждане страны развелись 184,2 тысячи раз. Это на 53,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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