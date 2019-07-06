Мастер-классы по шахматам пройдут в павильоне МЦД в День семьи, любви и верности

В честь Дня семьи, любви и верности в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) пройдут праздничные мероприятия. Об этом в субботу, 6 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В 13:00 врач-педиатр специализированной педиатрической бригады скорой медицинской помощи Андрей Ольшевский расскажет о самых полезных привычках, которые родители должны привить детям с первых лет жизни. Лекция организована совместно со столичным Департаментом здравоохранения.

В 15:00 сертифицированный кандидат в мастера спорта по шахматам Екатерина Волкова проведет лекцию «Как научить ребенка играть в шахматы, а главное, зачем?», которая рассчитана на родителей с детьми старше четырех лет. Она расскажет о лучших изданиях по обучению детей игре в шахматы. После мастер-класса дети и родители смогут поиграть в шахматы.

Кроме того, весь день в павильоне будут работать фотозона для семейных фотосессий и чайный уголок. Праздник отмечается в павильоне при поддержке программы лояльности «Город» карты «Тройка», которая будет действовать на МЦД.

— Павильон Московских центральных диаметров традиционно пользуется спросом у семей с детьми, и потому в День семьи мы приготовили актуальные мероприятия именно для этой аудитории. За полгода работы павильон МЦД посетили более 90 тысяч человек. За это время здесь было проведено более 200 групповых и индивидуальных экскурсий и организовано более 40 мероприятий. Важно, что павильон не только информирует посетителей о проекте МЦД, но и все чаще становится площадкой для городских культурных и образовательных мероприятий, — сообщил начальник управления развития рельсовых видов транспорта Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

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