Тодоренко рассказала о своих эмоциях перед свадьбой
• 13:43 • 6 июля 2019
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Регина рассказывает, что за несколько часов до церемонии невеста начинает впадать в истерику
Фото: Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/reginatodorenko/)
Регина Тодоренко опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором поделилась эмоциями перед свадьбой.
На видео, прикрепленном к посту, Тодоренко то плачет, то смеется в свадебном платье. По словам телеведущей, на видео запечатлен весь спектр эмоций, которые испытывает каждая невеста, готовясь к свадьбе.
Регина рассказывает, что за несколько часов до церемонии невеста начинает впадать в истерику и ей хочется плакать и смеяться одновременно. А в какой-то момент девушку начинает все раздражать.
— Смотришь на себя в зеркало и думаешь: емае, я — невеста, — рассказывает Тодоренко.
Звезда объясняет, что не понимает только одного: почему девушки так реагируют на собственную свадьбу.
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