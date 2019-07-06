Зеленский собирается решить вопрос «Северного потока — 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» в пользу Киева.
Зеленский утверждает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон не могут повлиять на ход реализации проекта.
Украинский президент отметил, что у него запланирована встреча с Дональдом Трампом, на которой он надеется решить данный вопрос, пишет издание «Известия».
Напомним, что «Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для того, чтобы обеспечить поставку газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект, однако Польша, Латвия, Литва, Украина и США выступают против.
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