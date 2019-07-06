Перспективные направления городского развития назвали на форуме «Мой район»
В Гостином Дворе на форуме «Мой район» специалисты обсудили вопросы градостроительства, урбанистики, здравоохранения и культуры.
Особое внимание уделялось тому, как меняется российская столица во всех сферах жизни. Рассматривались сферы, начиная от обустройства дворов и заканчивая развитием городских услуг и продуктов.
Про то, как добиться наиболее комфортной городской среды, обсудили на площадке Центра молодежного парламентаризма.
Заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Дмитрий Преснов напомнил, что москвичам предстоит определить будущий облик своего района.
— Мы все привыкли смотреть на обеспечение комфорта в городе с точки зрения градостроительства. При таком подходе проблемы районов кажутся незначительными, до них просто не доходят руки, — заявил он.
Как уточнил Преснов, программа «Мой район» предусматривает решения, направленные на создание благоприятных условий в Москве, от горожан.
Развитие зеленых зон обсудили в этот день участники сессии «Парк ближе, чем ты думаешь».
Руководитель отдела спецпроектов Мосгорпарка Наталия Бессонова напомнила, что любой житель Москвы может дойти до ближайшего парка за десять минут.
На официальном портале мэра Москвы уточняется: город и дальше будет развивать районы.
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