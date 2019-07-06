Сергей Собянин: Урбанфорум — это разговор о человеке, о том, насколько ему комфортно жить
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что современным мегаполисам надо подстраиваться под нужды человека.
По словам главы столицы, города должны отвечать потребностям жителей.
— Урбанфорум — это разговор о человеке, о том, насколько ему комфортно жить, как сделать город человекоцентричным, человекоориентированным, — сообщил Сергей Собянин.
Он добавил, что чем комфортнее и интереснее город становится, тем привлекательнее он для инвесторов.
При создании комфортной городской среды иногда приходится принимать непопулярные решения, подчеркнул Сергей Собянин.
— Перекрыть движение в центре города — это конфликт. Создать систему платной парковки — это суперконфликт, — сказал глава города во время интервью для RT.
— Мы должны менять города так, чтобы человек в них чувствовал себя более здоровым и психологически более устойчивым. Для этого нужно создать общественные пространства, прогулочные зоны, спортивные кластеры, — заключил Сергей Собянин.
Градостроительный подход Urban Health («Здоровый город») обсудили на Московском урбанистическом форуме, стартовавшем 4 июля.
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