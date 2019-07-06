Суд арестовал тетю избитой девочки из Ингушетии
Суд избрал подозреваемой в жестоком обращении со своей семилетней племянницей меру пресечения в виде заключения под стражу.
Данная информация предоставлена Следственным комитетом по Республике Ингушетия.
— 4 июля в детскую республиканскую клиническую больницу Республики Ингушетия доставлена семилетняя девочка со множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей, — говорится в заявлении СК.
Согласно версии следствия, указанные повреждения малолетней причинены 35-летней жительницей города Сунжи, являющейся ей родной тетей по линии отца.
Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.
Уточняется, что женщина свою вину не признала, расследование продолжается. Пострадавшая девочка находится в больнице, ей оказывают медицинскую помощь.
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