Избитую в Ингушетии девочку поместили в барокамеру в клинике Рошаля
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова рассказала, что девочку, получившую травмы из-за избиения в Ингушетии, поместили в барокамеру в клинике Рошаля для дополнительного насыщения организма кислородом.
Отмечается, что состояние ребенка стабильное. Девочке провели все необходимые обследования. Отрицательной динамики состояния ребенка не наблюдается, она находится под постоянным наблюдением.
— Делается все, чтобы сохранить ей правую руку. Некоторая угроза ампутации сохраняется, кисть еще не поддается циркуляции, но врачи делают все, чтобы ее сохранить, — сообщила Льянова.
Кроме того, она отметила, что специалисты клиники Рошала поблагодарили врачей Ингушетии за своевременную помощь девочке.
— Мы на постоянной связи с ними, все на контроле, — приводит слова Льяновой ТАСС.
Напоминаем, что ребенок был доставлен в столичную больницу Назрани 4 июля со множеством телесных повреждений. Следователи задержали тетю девочки, с которой она жила. Тетя объяснила случившееся с пострадавшей случайностью.
Вечером в пятницу, 5 июля, ребенка перевезли в Москву.
Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал о состоянии ребенка.
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