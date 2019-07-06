Задержан мошенник, выдававший себя за инспектора ЦОДД
Инспектор Московской административной дорожной инспекции задержал мужчину, который выдавал себя за работника Центра организации дорожного движения.
— По словам очевидцев, гражданин занимался вымогательством, выписывая водителям штрафы за неправильную парковку прямо на месте. Афериста обнаружил инспектор МАДИ, — заявила пресс-секретарь дорожной инспекции Ольга Дыгало.
Она уточнила, что человек в куртке со светоотражающими элементами, на задней стороне которой была аббревиатура ЦОДД, замечен в районе Патриарших прудов.
После просьбы сотрудника МАДИ представиться злоумышленник сказал, что работает в ГИБДД. Он показал поддельное удостоверение.
Мужчину задержали и доставили в отделение полиции, передает РИА Новости.
Читайте также: Количество нарушений правил стоянки сократилось почти на 30 процентов