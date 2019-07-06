Геннадий Онищенко заявил, что Грузия должна поставить ему памятник
Бывший глава Роспотребнадзора и депутат Государственной думы Геннадий Онищенко считает, что в Грузии ему должны поставить памятник за спасение культуры виноделия. Об этом он заявил журналистам в Люксембурге, где он в составе российской делегации участвует в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что контроль за поступающей в РФ алкогольной продукцией из Грузии был усилен. Это связано с тем, что с 2014 по 2018 годы в 2,9 раза увеличилось количество не соответствующих обязательным требованиям поставок, передает РИА Новости.
— Вы должны поставить мне памятник за то, что я спас вашу национальную культуру виноделия. Что касается сегодняшней ситуации, существующие данные не указывают на необходимость запрета, — заявил Геннадий Онищенко.
Депутат руководил Роспотребнадзором с 1996 по 2013 годы. В 2006 году был введен запрет на импорт вина и коньяков из Грузии в связи с претензиями к их качеству, который был снят только в 2013 году.
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