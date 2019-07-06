Украина впервые в истории получила партию нефти из США
В порту Одессы началась разгрузка первой в истории партии нефти, полученной Украиной из США. Об этом в субботу, 6 июля, проинформировала пресс-служба порта.
— К причалу №2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который доставил из США 75 тысяч тонн нефти, — указано в сообщении.
Ожидается, что полученное сырье будет отправлено на Кременчугский НПЗ. Перекачка нефти в береговые резервуары, по предварительным оценкам, займет около 36 часов. Следующий танкер с сырьем из США может прибыть в Одессу уже в августе этого года.
Подчеркивается, что новому грузопотоку будет предоставлен качественный сервис по перевалке, так как ранее через порт в больших объемах транзитом шла нефть из Казахстана и России, передает ТАСС.
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