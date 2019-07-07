Маршрут столичного автобуса №38 изменят днем 7 июля
• 02:22 • 7 июля 2019
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Изменения будут действовать с 14:00 до окончания мероприятия
Фото: Алексей Орлов, "Вечерняя Москва"
Маршрут столичного автобуса №38 будет временно изменен в воскресенье, 7 июля, в связи с проведением концерта «Опера для всех». Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Уточняется, что изменения будут действовать с 14:00. В это время автобусы данного маршрута будут ходить от Рижского вокзала до метро «Трубная», передает Агентство городских новостей «Москва».
— Изменения - на время концерта «Опера для всех» на ул. Петровка. Действуют до окончания мероприятия, — указано в сообщении.
Напомним, что ранее сообщалось об ограничениях движения, которые будут введены в столице в связи с концертом «Опера для всех».
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