Более миллиона рублей украли из автомобиля в центре Москвы
• 03:26 • 7 июля 2019
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По данному факту было возбуждено уголовное дело
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
Неизвестные украли более миллиона рублей из салона автомобиля в районе Якиманка в центре столицы. Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.
— В ОМВД по району Якиманка обратилась гражданка 1986 года рождения и заявила о краже из автомобиля денежных средств, — указано в сообщении.
Кража произошла в районе дома 30 по улице Большая Полянка. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что по указанному адресу из салона иномарки были украдены денежные средства на сумму 1,3 миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, передает Агентство городских новостей «Москва».
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