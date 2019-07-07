Названа оптимальная дневная норма употребления молочных продуктов
В сутки взрослому человеку рекомендуется употреблять по 200 грамм молочных продуктов. Об этом рассказала заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения российского Минздрава Дарья Халтурина.
По словам эксперта, указанное количество является оптимальным, так как после употребления 400 грамм соответствующих продуктов их эффект перестает быть положительным. Молочная продукция является источником целого ряда полезных веществ, употребление которых в умеренных количествах позволяет снизить риск смертности от всех причин.
При этом Дарья Халтурина отметила, что ферментированные продукты, такие как творог, кефир и йогурт, являются более полезными, чем обычное молоко. Это связано с тем, что не у всех людей присутствуют гены, которые позволяют хорошо переносить лактозу. Пожилым людям вовсе не рекомендуется употреблять молоко в чистом виде — для них лучше подойдут продукты в переработанной форме, передает «Российская газета».
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