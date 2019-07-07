Товарищ судья, я – дурак: топ-5 абсурдных судебных исков от россиян

Во французской Шаранте стартовал судебный процесс, главным фигурантом которого стал петух. Голосистый пернатый с поэтичным именем Морис своими звонкими криками в пять утра довел всю округу, что называется, до ручки. В один момент жители не выдержали и обратились в суд. Они намерены положить конец своим мучениям. Адвокат истцов требует тысячу евро от хозяев пташки. За процессом внимательно следят владельцы местных птицеферм, опасающиеся за судьбу своих пернатых. В то же время широкую поддержку получила инициатива мэра одной из деревень Жиронды, предложившего признать звуки сельской местности «национальным достоянием Франции». Корреспондент «Вечерней Москвы» решил собрать топ-5 самых курьезных судебных споров в России.

Грабитель с батончиком

Один из судов Томска приговорил к шести годам заключения грабителя, совершавшего разбойные нападения. Преимущественно жертвами мужчины становились пожилые люди и продавцы магазинов. Примечателен тот факт, что во время налетов злоумышленник угрожал своим шоколадным батончиком. Оказывается, он заворачивал лакомство в обычный полиэтиленовый пакет, и при своих действиях использовал лишь эффект неожиданности. В таком состоянии трудно отличить, чем угрожает грабитель – настоящим оружием или «Сникерсом».

Делили мертвого кота

Раздел домашних питомцев между разводящимися супругами – обычное дело. Если только животные живы. В 2017 году в суд обратилась жительница Нижнего Новгорода с требованием к экс-супругу вернуть ей кота из незаконного владения. Женщина утверждала, что она приобрела «усатого» за 10000 рублей в Великом Новгороде еще до знакомства с бывшим, а значит, является его законной хозяйкой. Мужчина удерживает питомца без каких-либо правовых оснований, при этом не обеспечивает должного ухода за ним. У кота диагностировали ряд заболеваний, в том числе аллергию. Добиться справедливости женщина пыталась более года. В свою очередь, бывший избранник истицы утверждал, что именно он купил кота, а произошло это задолго до брака. Однако год назад «хвостатый» умер из-за многочисленных болезней. После этих подробностей экс-супруги просто не явились на заседание. Судебный иск был отклонен

Любовь зла

Многие пары задумываются: нужно ли им оформлять брачный договор перед заключением брака? Но даже если до свадьбы не дошло, то нельзя быть таким мелочным. Житель Екатеринбурга в 2004 году решил через суд вернуть все подарки, которые он сделал своей возлюбленной, не ответившей взаимностью. В их числе оказались хозяйственная сумка, коробка конфет, цветы азалии, именная кружка, несколько килограммов фруктов, а также кварцевые часы, две почтовые открытки и семь желтых полуботинок. Ответчик заявила, что все продукты она давно съела, а обувь отдала малоимущим соседям. Городской суд в удовлетворении иска отказал, поскольку истец не обговаривал с ответчиком каких-либо условий.

Компенсация за выпавшие волосы

Новости сегодняшнего мира действительно поражают. Но могут ли они являться причиной выпадения волос? Директор московского PR-агентства Роман Масленников в 2016 году подал миллионный иск на «Яндекс». По словам мужчины, плохая новостная повестка, которую компания размещала на своей платформе, стала причиной его облысения. В своем обращении он требовал компанию проверять заголовки перед публикацией. Но Фемида, как говорится, отвернулась от москвича, не удовлетворив его требования. К слову, это уже не первый иск горожанина к крупным коммуникационным холдингам. Масленников судился с «Останкино»: Телестудию Роман обвинял в трансляции программ, от которых у него возникала зависимость. После таких просмотров уровень интеллекта, по его словам, значительно упал, мыслительные процессы затормозились, а память резко ухудшилась. Но директор PR-агентства и там потерпел неудачу.

Вместо пасты - вода

В этом мире даже маленькие и, на первый взгляд, безобидные вещи могут причинить ужасную душевную боль. Житель приморского города Фокино Вадим Кандаков в январе 2013 года купил зубную пасту компании Blend-a-Med. Когда мужчина решил почистить зубы, он был неприятно удивлен, когда открутил крышку тюбика. Вместо привычной густой массы из нее потекла вода. После этого мужчина подал иск на 15 миллиардов рублей к крупной американской фирме Procter & Gamble за бракованную продукцию. Он уверял, что «испытал громадные нравственные страдания» после случившегося. Кондаков заявил, что стал жертвой крупного обмана, ставшего причиной бессонных ночей и даже депрессии. Однако суд не впечатлился душевными страданиями истца и отклонил дело.