Странное поведение Зеленского связали с сильнодействующими препаратами
Видеозапись совещания Закарпатской таможни в Ужгороде не так давно появилось в Сети. На ней нем присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.
По записи видно, что глава государства ведет себя по меньшей мере странно. Многие пользователи интернета решили, что политик во время заседания находился под воздействием неких сильнодействующих препаратов.
Зеленский в процессе собрания не мог усидеть на месте. Президент Украины подозрительно осматривался, его выражение лица постоянно менялось, он заметно нервничал и пил много воды.
РИА Новости передает, что поведение политика стал предметом обсуждения среди пользователей интернета. Кто-то, как уточнялось выше, решил, что Зеленский находился под воздействием сильнодействующих препаратов. По словам других комментаторов, президент очень устал, и в его поведении видны признаки стрессового состояния.
Читайте также: Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения