Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что страна готова к выполнению Минских соглашений. Об этом на своей странице в Twitter сообщило издание Deutsche Welle.
— Вы прекрасно знаете, что ни моя команда, ни я — мы не подписывали этот «Минск», но мы готовы идти по пунктам выполнения всех минских договорённостей, — указано в заявлении.
Пресс-секретарь президента Украины уже останавливала интервью, но Владимир Зеленский неожиданно продолжил беседу с журналистом DW. Зеленский ожидает "реальных действий" Запада в поддержку Украины. "Потому что с ПАСЕ мы с вами видели, что произошло", - сказал президент Украины pic.twitter.com/fDaKo25m4w— DW на русском (@dw_russian) 5 июля 2019 г.
По словам украинского лидера, он готов на данные действия для того, чтобы в стране наступил мир.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский во время посещения Донбасса обратился к участникам брифинга на русском языке.
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