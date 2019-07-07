День Петра и Февронии: как отметить и чего нельзя делать в светлый праздник

8 июля нас ждет один из самых молодых и самых светлых российских праздников. Он стал привычным для большинства россиян всего за несколько лет своего существования. А ведь поначалу воспринимали его практически в штыки. Причин было две: и непростая история отношения святых Петра и Февронии, и попытка противопоставления этого праздника Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. При этом неоднозначность фигуры святого Валентина как бы в расчет не принималась.

На самом деле, между Днем влюбленных и Днем семьи, любви и верности есть огромная разница. Влюбленностей, как известно, может быть миллион, а вот брак… Да, многие по-прежнему считают, что брак — тот, что не от слова «брак» — должен быть один и на всю жизнь. Что возможно, конечно, только при настоящей любви. Это плохо сочетается с новомодными тенденциями, вбрасываемыми идеями и откровениями про то, что «любовь живет три года». День любви, семьи и верности предложили начать отмечать как раз в тот момент, когда сам институт семьи затрещал по швам, причем по всему миру. Причин этого крушения множество, все мы их знаем. Но самое главное: многими праздник был воспринят как насильственная попытка утвердить «отжившие» семейные ценности. И именно это отношение к празднику многие поначалу пытались насаждать.

Да только все получилось ровно наоборот. Год от года интерес к празднику растет, празднуют его уже миллионы. И это здорово.

… Несмотря на свою молодость, праздник Петра и Февронии вполне можно назвать историческим. Ведь корнями своими он уходит в глубокую древность. Память святых, кстати, православные чтут 25 июня, но из-за разницы юлианского и григорианского календарей отмечается он 8 июля.

Все было не так просто

История Петра и Февронии тоже известна, напомним ее вкратце.

Муромский князь и его супруга — реальные люди, жившие на Руси в XII–XIII веках. Заболевший проказой князь увидел во сне ангела, который сообщил болящему, что исцеление он получит от простой крестьянки. Такая девушка, и правда, нашлась и больного исцелила, но прежде заставив молодого князя дать ей обещание жениться. Предчувствуя, очевидно, обман, она оставила на теле князя одну незалеченную язвочку, и когда он коварно не выполнил своего обещания, болезнь снова одолела его. В результате поняв ошибку, князь ее исправил, стал верным мужем своей исцелительницы, и жили они долго и счастливо, родили трех детей, а затем приняли постриг.

Пострижение разделило их — они проживали отдельно, в мужском и женском монастырях, но по молитве умерли в один день и в один час. Желание Петра и Февронии быть похороненными вместе, в общем гробу, исполнено не было, однако начались чудеса: неведомым образом они соединялись в своем последнем пристанище, и сколько раз ни пытались их разделить, столько они снова оказывались вместе. Так что в итоге похоронили их в соответствии с их желанием, не разделяя. Святыми Петра и Февронию признали три века спустя.

Желание Петра и Февронии быть похороненными вместе, в общем гробу, исполнено не было, однако начались чудеса Фото: pixabay.com

Почему они стали идеалом

Такова история этой пары. Непростая, правда? Изначально у многих возникали вопросы — а так ли идеален был этот брак, если князь девушку обманул, но и девушка была не промах — и жениться на себе заставляла, и хитрость с язвочкой незалеченной себе позволила. Однако столь неидеальные изначально люди были взяты как пример по простой, но основательной причине: именно на примере их жизни, изначально складывавшейся непросто, но в результате завершившейся многолетним крепким союзом, можно проследить, какая большая работа ведется в семье у мужа и жены на пути друг к другу, как важно развивать отношения, прощать обиды, забывать старое.

Князь действительно был счастлив с женой. Об этом говорит то, что когда его окружение «выступило» против Февронии, он принял сторону супруги, отрекся от власти и отправился вместе с женой в изгнание. Он не попрекал ее трудностями, а она его — прошлыми обидами, они пережили непростой период вместе и дождались перемен. Князя позвали обратно, и он вернулся в управители только после того, как Февронию полностью, безоговорочно приняли и полюбили, поняв, как она светла и мудра на самом деле. Поэтому-то пару и приняли за эталон: они укрепили союз в процессе жизни, а не разрушили его.

Приметы и верования

Со временем, на которое выпадает этот праздник, связаны многие приметы. Например, считается, что с этого времени можно безопасно купаться в водоемах (до 2 августа). Тут забавно пересекаются православные обычаи и языческие верования. Праздник Ивана Купалы (ночь с 6 на 7 июля) с незапамятных времен ассоциировался с очищением. Для этого, например, в волшебную ночь и прыгали через костер. Наши предки полагали, что русалки в это время, побуянив накануне вдоволь, отправляются на дно и спят там до будущей весны, а значит, купаться можно без страха. Но вы видите, как чудесным образом совпало во времени прощание со всякой нечистью и праздник любви? Неспроста это, что там говорить!

По приметам, кстати, именно с Петра и Февронии лето клонит на жару, но только при условии чистого и ясного неба в этот день. Будет так — нас ждет 40 жарких дней.

С Купалы, а по сути на Петра и Февронию, начинали косить набравшую силу траву и активно собирали травы для лечения — знахари полагали, что именно к этому дню они набирают максимальную силу и наиболее целебны. Феврония при жизни славилась способностью излечивать самые тяжелые болезни. Не ее ли волей набирают травы силы до сих пор?

В церкви молятся в этот день о любви и семейном счастье Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"

Жениться, но... не венчаться?

По традиции с Дня Петра и Февронии на Руси начинали играть свадьбы. Говорили также, что особенно счастливы браки, если молодые или сваты договаривались о свадьбе во время игрищ на Купалу. Но за день подготовить традиционное свадебное пиршество невозможно, так что имелось ввиду «сговаривание» заранее, за год до свадьбы фактической.

В наше время многие верят в приметы и стараются соблюдать традиции, и в преддверии праздника та же Сеть тиражирует «предсказания»: венчаться на Петра и Февронию нельзя, это плохая примета!

На самом деле никакой такой приметы нет, но есть реальность, продиктованная православными традициями. Дело в том, что Петровский пост завершается 11 июля, а в пост не венчают. Так что оформить отношения в ЗАГСе в этот день считается хорошей приметой, но обвенчаться тут же не получится — просто потому что это противоречит церковным законам.

Кстати, другая примета гласит, что в этот день супругам как минимум полезно работать бок о бок — это принесет в дом достаток. И не забудьте помолиться о родителях. Вас бы не было, если бы не было их...

Чего нельзя делать в светлый праздник

* Первое и основное — нельзя ссориться. Категорически! У праздника есть высокий смысл, который заключается в том, что любая пара должна учиться находить компромиссы в отношениях. Ссора же — это не поиск компромисса, это попытка отстаивания своих интересов через скандал. В принципе, психологи говорят, что иногда полезно выяснять отношения, но уж точно не яростно, грубо или с переходом на драку.

* Не стоит в этот день и ругаться с детьми или родителями. Это вообще не очень хорошо, но уж на праздник-то тем более.

* Как ни странно, народные приметы утверждают, что в День Петра и Февронии не стоит работать с … тестом. То есть день исключает домашнюю выпечку. Откуда взялось это «правило», сказать трудно, но если вы верите в приметы, то, может быть, и правда, прислушаетесь к такому несколько странному совету.

* Кроме того, советуют не переезжать. Примета гласит, что перемена места в такой день грозит финансовыми потерями. Тут — решать вам. Хотя переезд вообще дело не дешевое. Другое дело, что праздники у нас не так часто, может быть, и правда, лучше посвятить этот день или хотя бы вечер семье, домашнему застолью, совместной прогулке, а для упаковки вещей и чемоданов найти другое время?

По традиции с Дня Петра и Февронии на Руси начинали играть свадьбы. На фото: пара Ирины и Станислав Мересько Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"

Что нужно сделать обязательно

* Сходить в храм, побывать на службе — да, конечно. В церкви молятся в этот день о любви и семейном счастье. Если брак ваш крепок — поблагодарите за это. Если он пошатнулся по каким-то причинам — помолитесь о его укреплении, возвращении любви и верности, выразите надежду на божественную помощь. Если отношения испорчены и сердце ваше разбито, попросите сил для того, чтобы пережить тяжелый период, укрепиться в силах. Обязательно молятся в этот день и о детях. Если их еще нет — о том, чтобы они были; если они есть — о их здоровье и разумности. Скептики могут говорить и думать что угодно, но у икон святых Петра и Февронии нередко можно увидеть поднесенные им дары — знаки благодарности за настоящие чудеса, что происходили после моления, за восстановленные отношения, сохраненные семьи.

* Если вы состоите «в отношениях», как сейчас говорят, то День Петра и Февронии — едва ли не лучшее в году время для помолвки. Кстати, когда-то к этому обычаю относились ничуть не менее трепетно, чем к бракосочетанию. И молодых называли женихом и невестой именно с этого момента и красиво исполненного обряда — обмена помолвочными кольцами.

* Ну а еще… Надо признаться в этот день в любви. Иногда в нашей суетной жизни не хватает на это времени. Так найдите его в этот день! И скажите заветные слова, которые давно собирались сказать, но не говорили еще ни разу, которые повторяли много раз, но потом позабыли об их существовании. Они тоже звучат почти как молитва. И будьте счастливы — не только в этот день.

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