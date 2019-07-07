Пенсионера задержали за нанесение ножевых ранений мужчине в Москве
• 09:46 • 7 июля 2019
Поделиться:
0
doc7644da3a8hspqf3m1h8
В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело
Фото: Владимир Новиков, "Вечерняя Москва"
Пенсионер 1959 года рождения был задержан столичной полицией. Его изобличили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине в Москве.
Сотрудники правоохранительных органов 5 июля прибыли поле сообщения об обнаружении пострадавшего по следующему адресу: улица Туристская, дом 17, район Северное Тушино. Там полицейские обнаружили мужчину с проникающим колото-резаным ранением шеи.
С его слов, неизвестный напал на него примерно в 21:20. На следующий день сотрудники в доме 19 по улице Туристская задержали изобличенного в совершении преступления пенсионера,как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело.
Читайте также: Более миллиона рублей украли из автомобиля в центре Москвы
10:277 июля 2019
09:167 июля 2019
08:057 июля 2019
03:267 июля 2019
03:077 июля 2019
02:227 июля 2019
01:287 июля 2019
00:407 июля 2019
23:326 июля 2019
22:086 июля 2019
21:236 июля 2019
21:196 июля 2019
21:196 июля 2019
19:016 июля 2019
18:496 июля 2019
18:216 июля 2019
16:496 июля 2019
15:266 июля 2019
14:326 июля 2019
14:096 июля 2019
12:486 июля 2019
12:246 июля 2019
11:526 июля 2019
11:206 июля 2019
11:076 июля 2019
10:406 июля 2019
10:276 июля 2019
10:086 июля 2019
09:436 июля 2019
09:296 июля 2019
09:106 июля 2019
07:416 июля 2019
07:276 июля 2019
03:496 июля 2019
03:166 июля 2019
02:286 июля 2019
02:036 июля 2019
01:396 июля 2019
23:145 июля 2019
22:335 июля 2019
22:125 июля 2019
22:045 июля 2019
21:525 июля 2019
21:365 июля 2019
21:155 июля 2019
20:275 июля 2019
19:305 июля 2019
19:225 июля 2019
19:125 июля 2019
19:055 июля 2019
18:565 июля 2019
18:405 июля 2019
18:405 июля 2019
18:275 июля 2019
18:205 июля 2019
17:555 июля 2019
17:505 июля 2019