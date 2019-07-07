Актер Камерон Бойс ушел из жизни в возрасте 20 лет
• 11:58 • 7 июля 2019
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Он скончался во сне из-за приступа, который был результатом продолжительной болезни
Фото: https://pixabay.com
Американский актер Камерон Бойс скончался в возрасте 20 лет из-за продолжительной болезни, с которой он боролся уже некоторое время.
От какой именно болезни страдал актер, не уточняется.
— Он скончался во сне из-за приступа, который был результатом продолжительной болезни, — говорится в сообщении.
По словам представителя семьи Бойса, со смертью актера мир потерял один из «своих самых ярких огней».
— Его дух будет жить через доброту и сострадание всех, кто знал и любил его, — приводит слова представителя ABC.
Камерон Бойс известен своими ролями в фильмах «Одноклассники» и «Зеркала», а также в телевизионном мюзикле «Наследники».
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