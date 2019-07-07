Турнир по смешанным единоборствам пройдет в Москве
• 12:21 • 7 июля 2019
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UFC в этом году уже провели соревнования в России, на этот раз — в Санкт-Петербурге
Фото: Скриншот с видео на YouТube
Европейский турнир по смешанным единоборствам, более известный в мире как UFC Europe, 9 ноября 2019 года состоится в Москве.
Данная информация была обнародована на официальной странице спортивной ассоциации в социальных сетях.
We're coming back to #UFCMoscow! Signup below to get the latest info & early tickets— UFC Europe (@UFCEurope) 7 июля 2019 г.
https://t.co/hF9fzQQsiy pic.twitter.com/elOCGY2flL
Стоит отметить, что первый турнир организация провела также в Москве. Это случилось в сентябре 2018 года. Затем UFC еще раз провели соревнования в России, на этот раз — в Санкт-Петербурге.
И вот, как передает официальный Twitter организации, турнир возвращается в Москву.
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