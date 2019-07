Турнир по смешанным единоборствам пройдет в Москве

Европейский турнир по смешанным единоборствам, более известный в мире как UFC Europe, 9 ноября 2019 года состоится в Москве.

Данная информация была обнародована на официальной странице спортивной ассоциации в социальных сетях.

We're coming back to #UFCMoscow! Signup below to get the latest info & early tickets



https://t.co/hF9fzQQsiy pic.twitter.com/elOCGY2flL