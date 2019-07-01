Московские спортсмены выиграли девять медалей на первенстве Европы
Столичные атлеты завоевали девять медалей на первенстве Европы по прыжкам в воду. Соревнование среди юниоров прошло в Казани.
Отмечается, что среди завоеванных медалей восемь золотых и одна бронзовая. Три награды для сборной завоевала воспитанница Москомспорта Виталия Королева. Девушка стала первой в дисциплине «синхронные прыжки с метрового трамплина». Кроме того, она завоевала бронзу в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина. Также Виталия Королева вместе с другой спортсменкой Ульяной Клюевой одержали победу над командой из Великобритании в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.
Помимо этого, золотыми призерами стали Елизавета Кансо и Руслан Терновый. Девушка стала лучшей по индивидуальным прыжкам с вышки. Юноша же завоевал сразу три золотые медали — в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, в индивидуальных прыжках с вышки, а также в командном первенстве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Напомним: ранее сообщалось, что подмосковная спортсменка стала призером первенства Европы по прыжкам в воду. Елизавета Кузина получила серебряную медаль за прыжок с десятиметровой вышки.
Кроме того, подмосковные велосипедисты завоевали весь пьедестал чемпионата России. Победителем в индивидуальной гонке стал Артем Овечкин.
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