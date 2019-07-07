Сергей Собянин рассказал, чем удивит москвичей фестиваль «Вдохновение»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице стартовал международный фестиваль искусств «Вдохновение». Информацию об этом глава города опубликовал в своем официальном Twitter-аккаунте.
— Гости увидят спектакли европейских театров, инсталляции современных художников, — написал мэр.
Также Сергей Собянин сообщил, что худрук проекта Ингеборга Дапкунайте подготовила программу в жанре литературного театра.
Фестиваль «Вдохновение» проходит уже в пятый раз. Уникальные представления театров со всего мира покажут в обновленном Зеленом театре ВДНХ, в Доме культуры, в павильоне ЭКСПО и на площади Промышленности. В программе заявлено более двух десятков спектаклей разных жанров и форматов.
На #ВДНХ начался международный фестиваль искусств "Вдохновение". Гости увидят спектакли европейских театров, инсталляции современных художников. А худрук проекта Ингеборга Дапкунайте подготовила программу в жанре литературного театра. https://t.co/Yijn8XqOFu— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 июля 2019 г.
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