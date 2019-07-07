Памятники Пскова включили в Список объектов всемирного наследия
Председатель сессии ЮНЕСКО и министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев сообщил, что памятники древнего Пскова включены в Список объектов всемирного наследия.
Это решение аргументировали важным историческим, культурным и архитектурным значением указанных монументов.
Гараев поздравил Россию с включением памятников в Список.
— Поздравляем делегацию России с включением этой номинации в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, — приводит ТАСС слова министра культуры Азербайджана.
Уточняется, что в число памятников вошли 17 монументов, в том числе собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Снетогорского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья и не только.
Включение в Список всемирного наследия не только привлечет внимание к региону, но и поможет при восстановлении и реставрации объектов.
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