Опалубочный щит придавил насмерть рабочего на московской стройке
• 13:46 • 7 июля 2019
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На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники правоохранительных органов
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
Представители столичных экстренных служб сообщили, что на одной из строек в Москве опалубочный щит придавил рабочего. Мужчина скончался от полученных травм.
Известно, что строительная площадка расположена на северо-востоке столицы. Погибший – гражданин Таджикистана.
- При опрокидывании опалубочного щита на территории стройплощадки жилого комплекса по адресу: улица Складочная, дом 6, строение 31 погиб строитель. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники правоохранительных органов, - передает РИА Новости сообщение экстренных служб.
Обстоятельства гибели мужчины в данный момент выясняются.
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