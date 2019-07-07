Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донецкой области
• 14:19 • 7 июля 2019
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Во время работы съемочной группы ВСУ начали наносить минометные удары
Фото: Скриншот с видео YouTube-канала «2chTV ДвачТВ»
Съемочная группа российского телевизионного канала «Звезда» попала под обстрел на территории Донецкой области Украины. Это случилось в селе Коминтерново.
По предварительным данным, как передает телеканал «Звезда», пострадавших среди журналистов нет.
Уточняется, что съемочная группа работала на площади у дворца культуры в селе Коминтерново. В это время ВСУ начали производить по указанному району минометные удары.
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