Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении на следующей неделе

Какая погода ждет москвичей на следующей неделе и ждать ли возвращения лета, корреспондент «Вечерней Москвы» спросил у заслуженного метеоролога РФ, научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

— Все люди очень индивидуально воспринимают погоду. Знаю тех, кто вполне доволен сложившейся сейчас погодной обстановкой и с недовольством ждет возвращения жары. Хочу успокоить всех: тепло вернется, — считает метеоролог.

В понедельник и вторник, 8 и 9 июля, температура будет находиться в диапазоне плюс 20–22 градусов, что на пару градусов ниже нормы. Далее, прогнозирует Роман Вильфанд, опять последует постепенное ее понижение. Ночная температура всю неделю не будет превышать 10–11 градусов.

10 июля ожидаются дожди Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Так, в среду, 10 июля, дневная температура опустится до плюс 17–19 градусов, усилится облачность, ожидаются дожди. Этому будет способствовать свежий воздух циклона из Арктики и Северной Атлантики. Так что жары пока ждать не приходится.

— В четверг — плюс 19–21 градус, в пятницу — плюс 16–18 градусов, в субботу и воскресенье — плюс 15–17 градусов, — обещает научный руководитель Гидрометцентра. — Атмосферное давление также будет ниже нормы на 12–15 миллиметров ртутного столба, что составит 732–738 миллиметров. При таком низком давлении солнечной погоды обычно не бывает, так что в течение всей недели периодически будут идти дожди.

Синоптик отметил, что потепления следует ждать лишь во второй половине месяца, хотя сейчас трудно спрогнозировать день и час таких изменений.

— В жизни должна быть интрига. Если все расписать по дням, будет ли интересно? — сказал заслуженный метеоролог РФ.

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