Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении на следующей неделе
Какая погода ждет москвичей на следующей неделе и ждать ли возвращения лета, корреспондент «Вечерней Москвы» спросил у заслуженного метеоролога РФ, научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
— Все люди очень индивидуально воспринимают погоду. Знаю тех, кто вполне доволен сложившейся сейчас погодной обстановкой и с недовольством ждет возвращения жары. Хочу успокоить всех: тепло вернется, — считает метеоролог.
В понедельник и вторник, 8 и 9 июля, температура будет находиться в диапазоне плюс 20–22 градусов, что на пару градусов ниже нормы. Далее, прогнозирует Роман Вильфанд, опять последует постепенное ее понижение. Ночная температура всю неделю не будет превышать 10–11 градусов.
Так, в среду, 10 июля, дневная температура опустится до плюс 17–19 градусов, усилится облачность, ожидаются дожди. Этому будет способствовать свежий воздух циклона из Арктики и Северной Атлантики. Так что жары пока ждать не приходится.
— В четверг — плюс 19–21 градус, в пятницу — плюс 16–18 градусов, в субботу и воскресенье — плюс 15–17 градусов, — обещает научный руководитель Гидрометцентра. — Атмосферное давление также будет ниже нормы на 12–15 миллиметров ртутного столба, что составит 732–738 миллиметров. При таком низком давлении солнечной погоды обычно не бывает, так что в течение всей недели периодически будут идти дожди.
Синоптик отметил, что потепления следует ждать лишь во второй половине месяца, хотя сейчас трудно спрогнозировать день и час таких изменений.
— В жизни должна быть интрига. Если все расписать по дням, будет ли интересно? — сказал заслуженный метеоролог РФ.
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