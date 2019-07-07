Виктория Лопырева поделилась своим рецептом правильного питания
Модель и телеведущая Виктория Лопырева поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram своим рационом питания на один день.
По словам Виктории, она отвергает диеты, однако очень избирательна в еде. Телеведущая не ест сахар, мясо курицы и свинины, куриные яйца, молочные продукты, а также не очень любит ягоды и фрукты.
Предпочтение в своем рационе звезда отдает овощам, рыбе и индейке. Также Лопырева пьет 2–3 литра воды в сутки, а иногда заменяет обычную воду кокосовой водой, богатой электролитами.
Кроме того, Виктория может себе позволить йогурт на основе кокоса, в который добавляет сироп агавы и семена чиа, перепелиные яйца, голубику, авокадо, гранат, огурцы и тыкву.
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