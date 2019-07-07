Неизвестный похитил со склада магазина флешки на четыре миллиона рублей
• 15:52 • 7 июля 2019
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По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: ГСУ СК России по Москве
Неизвестный украл со склада магазина электронной техники на Дорогобужской улице флешки более чем на четыре миллиона рублей. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Сообщение о вскрытии помещения поступило в полицию в пятницу, 5 июля. Прибывшие на место правоохранители установили, что неизвестный находился на складе с 18:00 4 июля до 9:50 5 июля, взломал сейф и похитил флеш-накопители. Материальный ущерб составил около 4,219 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело, передает РИАМО.
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