Психотерапевт назвал возможные причины «странного» поведения Зеленского
Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович прокомментировал видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, поведение которого в кадре пользователи Сети назвали неадекватным.
По мнению медика, на основании видеоролика ничего допускать нельзя.
— Ну посмотрел он в сторону, ну выпил стакан воды, ну подержался за голову. Ну и что? Назвать его поведение неадекватным нельзя, — сказал Федорович.
Он отметил, что для каких-то выводов о психическом состоянии человека необходимо слышать его речь, а Зеленский никаких высказываний не озвучивает. Но и вероятность употребления каких-либо веществ специалист не стал сбрасывать со счетов.
— Стресс, может быть, переутомление, действие психоактивного вещества — тоже может быть. В этой ситуации мы можем говорить как конкретно обо всем, так и ни о чем, — резюмировал психотерапевт в беседе с телеканалом РЕН ТВ.
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