Экспонаты Музеев Московского Кремля покажут на выставке в Коломенском
27 экспонатов Музеев Московского Кремля представят на выставке «За службу и храбрость. К 250-летию учреждения ордена Святого Георгия». Она откроется в Коломенском 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.
В экспозиции представят знаки ордена Святого Георгия II, III и IV степеней, портреты награжденных, а также особую памятную медаль, выпущенную в честь учреждения ордена.
Гости узнают, что такое орден Святого Георгия, как им награждали, кто и за какие подвиги получал награды, увидят Георгиевское оружие и Георгиевские награды.
Благодаря выставке посетители узнают о системе наград в России XVIII — начале XX веков.
Выставка завершится 13 октября, говорится на сайте Минкультуры.
Орден Святого Георгия был учрежден императрицей Екатериной II в 1769 году. Он считался самой почетной боевой наградой Российской империи. В 2000 году орден был восстановлен в качестве высшей награды РФ.
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