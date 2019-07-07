Смартфон, выйди вон

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на днях высказалась в поддержку запрета использования мобильных телефонов в школах. О разработке соответствующего предложения ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Почему об этом задумались только сейчас? Еще во времена шестилетней давности, когда я заканчивала школу, две трети моих одноклассников уже половину занятий проводили уткнувшись в телефоны. Кто экстренно списывал домашку, пока учитель не спросил, кто обсуждал с друзьями планы на «после уроков», кто просто листал ленты социальных сетей, потому что, алканы, алкины и прочие прелести органической химии как-то не вяжутся с подростковым восприятием полезных для будущего знаний. В итоге львиная доля энергии преподавателей уходила на то, чтобы хоть как-то привлечь внимание к исписанной мелом доске.

И я сильно сомневаюсь, что сейчас что-то изменилось. Не в лучшую сторону – уж точно. Мало того, что современная молодежь вообще не знает, каково это – жить без телефона, так еще и клиповое мышление впору признавать полноценным расстройством личности. Сколько историй про подростков, которые едва ли не в истериках бьются, если родители воспитательной профилактики ради на пару часов выключают интернет? Сколько пятиклассников, которые без калькулятора даже дважды два не высчитают?

Дети должны уметь работать с технологиями, это наш мир и наше будущее, от этого уже никуда не деться Фото: https://pixabay.com

Да, дети должны уметь работать с технологиями, это наш мир и наше будущее, от этого уже никуда не деться. Но жить без них – вот чему, судя по всему, придется учить новое поколение на отдельных школьных уроках. Реальный мир в цифру, слава богу, еще не перешел. Вот только подрастающий социум явно комфортнее чувствует себя в виртуальной системе. И ставит ответ на пришедшее от подружки сообщение в приоритет и образованию, и уважению.

Ну и дабы не быть голословной, давайте вспомним о том, что страны с ведущей экономикой и лучшими мировыми университетами уже давно запретили использование мобильников в школах. Один из ярчайших примеров – Франция. Чуть более лояльно, но все же достаточно строго к телефонам на уроках относятся в США. По результатам исследования ученых из Лондонской школы экономики, успеваемость у шестнадцатилетних ребят в школах, где телефоны запрещены, на 6,4 процента выше, нежели в заведениях, где на гаджеты закрывают глаза.

А есть хоть одно исследование, которое подтвердит пользу постоянного «зависания» подростков в социальных сетях, просмотра глупых видео и накрутки очков в примитивных играх-приложениях? То-то же…

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