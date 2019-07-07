Давайте запретим запрещать

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить приносить в школы мобильные телефоны. Дескать, вдруг у кого-то дорогой аппарат, а учебное заведение не сможет обеспечить сохранность девайса.

При всем уважении, но, во-первых, уже начинает слегка трясти от инициатив наших законодателей, большинство из которых имеют контекст «запретить», а во-вторых, может быть, в Госдуму и Совет Федерации запретить приходить с дорогими мобильными телефонами?

Ну а если по порядку. Как бы там ни было, а дети всегда и во все времена списывали, менялась только форма шпаргалок. Так что телефон ли, небольшой листочек с ответами на вопросы контрольной, учебник под партой — суть одна. И хоть «обзапрещайся», а дети найдут, как обойти любое табу. Это данность, с которой ничего сделать нельзя.

Второй момент касается безопасности — сохранности гаджетов. При всем желании, если случится пропажа, ее можно будет отыскать, достаточно обратить внимание на число камер, коими оснащены современные школы. А также вспомнить, что в каждом учебном заведении сидит как минимум один охранник. Мне, конечно, можно возразить — мол, он отвечает не за телефоны учеников. А за что он отвечает? Достаточно вспомнить громкие ЧП в школах последнего времени, посмотреть видео всего того, что происходит в стенах альма-матер, и понять, что представитель службы безопасности в данном случае — фигура по большей части чисто номинальная. Так почему бы не заставить его делать хоть что-то? Хотя бы внимательно следить за происходящем на вверенном объекте.

Хоть «обзапрещайся», а дети найдут, как обойти любое табу Фото: https://pixabay.com

Кстати, если исходить из логики наших законотворцев, то и их рабочие места не могут считаться полностью безопасными. Мало ли кто бывает в стенах Госдумы или Совета Федерации? Конечно, просто человеку с улицы туда не зайти, но кто гарантирует благонадежность всех посетителей сих юдолей?

Поэтому если наши законотворцы хотят опять что-то запрещать, то пусть начинают с себя в тестовом режиме, а там, может, инициатива и не пойдет «в широкий прокат», чтобы не усложнять людям жизнь.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Смартфон, выйди вон

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Евгении Стоговой:

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на днях высказалась в поддержку запрета использования мобильных телефонов в школах. О разработке соответствующего предложения ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Почему об этом задумались только сейчас? Еще во времена шестилетней давности, когда я заканчивала школу, две трети моих одноклассников уже половину занятий проводили, уткнувшись в телефоны. Кто экстренно списывал домашку, пока учитель не спросил, кто обсуждал с друзьями планы на «после уроков», кто просто листал ленты социальных сетей, потому что алканы, алкины и прочие прелести органической химии как-то не вяжутся с подростковым восприятием полезных для будущего знаний (далее…)

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»