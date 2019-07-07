Педаль в пол: уже можно

В России есть возможность разогнать автомобиль до 150 километров в час. Об этом сказал начальник Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Михаил Черников. Утопить педаль в пол, по его словам, позволяют современные российские дороги.

Не могу назвать себя лихачом. Я больше за спокойную, размеренную езду без лишних движений из полосы в полосу. Не перевариваю «шашечников», которые виляют на дороге, подрезая других участников движения. Но порой разрешенных на московских дорогах скоростей не хватает. Где 60 — еду разрешенные «нештрафуемым порогом плюс 20 километров в час» 80, а где 100, то не грех и разогнаться до 120. Само собой, не везде.

Есть дороги, где это опасно как для себя, так и для других участников движения. Плюс машин может быть много — столько, что особо нигде и не разгонишься. Ведь есть золотое правило: твоя средняя скорость должна быть равна средней скорости потока. Тогда будет безопасно всем. Сами понимаете, если все едут 80, а ты 40, это может создать аварийную ситуацию. Так еще и находятся те, кто едут 40 по средней или (тем паче) левой крайней полосе. Не надо так делать.

Если это многополосное шоссе, разделенное отбойниками, хороший асфальт, есть простор для маневра, то почему бы и не разогнаться? И таких дорог в той же Москве все больше. Да и за пределами столицы они появляются. Особенно это касается платных дорог. Недавно через такую трассу ехали в Шереметьево. Решили сэкономить время, да и хотелось избежать встречи с вечно загруженным Ленинградским шоссе. Заехали на платный участок — красота! Просторно, удобно. Ну как не воспользоваться ситуацией. Ехали быстро, но, само собой, в пределах правил. Говорю же, не лихач. Конечно, отдавать деньги за проезд по куску дороги было непривычно. Не выработалось еще отношение к этому как к данности. Но за комфорт приходится платить. Никто же не заставляет ехать в Шереметьево именно там.

В современных автомобилях (даже недорогих) есть и подушки безопасности, и всевозможные датчики, которые следят за скоростью, положением автомобиля на дороге Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Да, распространять 150 километров в час на всю страну не нужно. Пока еще не все трассы к этому приспособлены. Число ДТП хоть и сокращается, но их все равно много. И ведь многие из них случаются именно из-за устройства дорог. Вылетает какой-то идиот на встречную полосу для обгона — и привет. А был бы разграничитель — не выехал.



Но на те дороги, что отвечают всем современным требованиям, вполне можно распространить увеличение разрешенной скорости. Да и сами автомобили стали на порядок безопаснее. На дорогах становится все меньше «Жигулей», где из страхующих систем — ремень. Все это давно в прошлом, такие машины канули в Лету. Да и нынешний водитель в них никогда не сядет. В современных автомобилях (даже недорогих) есть и подушки безопасности, и всевозможные датчики, которые следят за скоростью, положением автомобиля на дороге. Машина сама страхует человека от неприятных ситуаций, которые могут случиться в поездках. Вкупе с безопасными трассами и благоприятной дорожной обстановкой глупо медлить.

И не поймите неправильно, я не призываю гнать что есть мочи. Каждый водитель здесь решает сам, какой скоростной режим ему по душе. Ведь разрешить 150 километров в час — не значит обязать так ездить. Это лишь расширение границ для тех, у кого для такого разгона есть все возможности. Так зачем же ограничивать?

Постепенно мы все равно придем к повышению порога разрешенной скорости. Не везде, ведь «вторую беду России» еще никто не отменял. Но обязательно придем. Ведь современных безопасных трасс становится все больше.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»