Дорога — не гоночная трасса

На некоторых федеральных трассах до конца этого года разрешенный скоростной режим может быть повышен до 150 километров в час.

У многомиллионной армии автовладельцев и их пассажиров известие это вызвало неоднозначную реакцию. С одной стороны, некоторые участки трасс действительно позволяют разгоняться до такой скорости, а современные автомобили помогают до некоторой степени исправлять мелкие ошибки при управлении и не вылететь в кювет. С другой, там, где педаль в пол, жди ДТП.

Увы, массовая культура вождения в России сильно отстает от прогресса. Технические условия позволяют разогнаться, а состояние водителей — нет. Тем более что переверстанное Интернетом клиповое мышление и так спешит впереди смысла любого текста, который не прочитывается до конца или не понимается верно.

Разреши гонять в одном месте — и то же самое начнут творить везде.

Увы, массовая культура вождения в России сильно отстает от прогресса. Технические условия позволяют разогнаться, а состояние водителей — нет Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Скоростные режимы берутся не с потолка. Они рассчитаны на среднего адекватного человека, скорость реакции и координация которого позволяют не терять управление автомобилем при движении на определенных скоростях. Далеко не все, кто быстро ездят, способны контролировать свою машину, когда стрелка спидометра все ближе и ближе подходит к ограничителю. Далеко не каждый водитель способен быть гонщиком безопасно для себя и окружающих. Для этого необходима дополнительная специальная подготовка на уровне автошкол. Если на относительно тихоходные грузовики нужна отдельная категория из-за особенностей управления машинами с такими габаритами, то почему для прочих достаточно просто увеличить лимит скорости, как будто это произойдет само собой, а сознание сотен тысяч водителей вдруг перестроится. Автогонки — вообще отдельный вид спорта, который требует долгих и упорных тренировок, а не просто наличия быстрой и мощной машины.

Даже в городах, где скорости ограничены не только правилами, но и трафиком, постоянно случаются ДТП. Кого-то притерли, не пропустили, не заметили. Это все происходит в пределах скоростных лимитов. А если их в два раза увеличить, на сколько возрастет аварийность? Какие подушки безопасности и ремни спасут от идиотизма?

Дорога — не гоночная трасса. Банальные слова эти — не пустые. Молчаливое подтверждение их — памятники вдоль дорог. Вокруг практически всех больших городов есть специальные трассы, где можно гонять на мотоциклах, картинге или тюнингованных «девятках». Любители адреналина за не очень большую почасовую плату могут там лихачить, дрифтовать и заниматься друг с другом чем душе угодно. Летай хоть все 280, как Шумахер. Но в специально отведенных местах. А дороги общего пользования нужно оставить тем, кто хочет приехать в пункт назначения живыми и здоровыми.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Педаль в пол: уже можно

Колонка обозревателя «ВМ» Никиты Камзина

В России есть возможность разогнать автомобиль до 150 километров в час. Об этом сказал начальник Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Михаил Черников. Утопить педаль в пол, по его словам, позволяют современные российские дороги (далее...)

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»