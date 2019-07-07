Лидер «Коррозии металла» задержан после скандала в аэропорту Жуковский
• 21:11 • 7 июля 2019
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Музыкант явился на стойку регистрации в состоянии опьянения
Фото: Официальный сайт группы «Коррозия металла»
Сотрудники полиции в аэропорту Жуковский задержали лидера российской треш-метал-группы «Коррозия металла» Сергея (Паука) Троицкого, устроившего скандал в здании воздушной гавани. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».
— Музыкант явился на стойку регистрации в состоянии опьянения, вел себя неадекватно, угрожал и оскорблял представителей авиакомпании. На посадку допущен не был, — говорится в сообщении.
Троицкого передали сотрудникам полиции, также вернули деньги за авиабилет, за исключением сервисного сбора, передает агентство городских новостей «Москва».
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