Почему зритель не идет на российское кино...

Случалось ли вам в будний день днем оказаться в кинозале мультиплекса? Если случалось, то вы наверняка заметили, что подавляющая часть уютных кресел уныло пустуют. И эта пустота как-то совсем не вяжется с цифрами, которые регулярно озвучивает Минкульт, отражающими возросший интерес наших граждан к кино вообще и к российскому кино в частности.

Можете ли ответить себе на вопрос: почему вы сами редко бываете в городских кинозалах? Я для себя ответила: мне в этих кинозалах нечего смотреть. Слабоумие и отвага, коими наполнены бесконечные голливудские ленты, меня мало привлекают, а тех, над которыми можно подумать, практически нет. Их показывают разве что кинофестивали.

Вы, возможно, возразите, что пустые кинозалы характерны только для столицы. Москва ведь особая территория, здесь очень много альтернативных форм досуга. А в провинции совсем иная картина. Но как раз на этой неделе Минкульт России выразил обеспокоенность тем, что немалые деньги, которые министерство и Фонд кино вложили в открытие новых кинотеатров в регионах (скажем, в Центральном федеральном округе) в рамках программы «Кинофикации России», себя не оправдывают.

Умница Вячеслав Тельнов — нынешний исполнительный директор Фонда кино — даже предположил, что открытие многих кинозалов регионам вообще было нужно только «для галочки». Мол, деньги взяли, оборудование купили, а теперь кое-как и что-то там показывают. А народ не ходит... Так почему?

Мне кажется, что ситуация в Центральном федеральном округе как в капле воды отражает главную беду нашего кино. Мы незаметно все-таки «догребли» до самого больного вопроса — репертуарной политики кинотеатров. Кинотеатры могут сколько угодно кричать о том, что в кино у нас ходит только «поколение попкорна», те, кому меньше 25 лет, а значит, фильмы в репертуаре должны быть ориентированы на них. Но каждому, кто хотя бы однажды пришел в мультиплекс и, развернувшись, ушел, потому что смотреть нечего, понимает, что это неправда.

Люди с удовольствием смотрят как старые советские фильмы, когда-то положенные на полки цензурой, так и новейшие Фото: Кадр из фильма «Зеркало»

Парадокс в том, что частенько бывая на всевозможных кинофестивалях страны, я вижу там совершенно иную картину. А именно — большую заинтересованность людей среднего и старшего поколений в хорошем российском кино. Которое эти самые фестивали и привозят, превратившись, по сути, в альтернативную систему проката. Вот там залы всегда набиты битком. И люди с удовольствием смотрят как старые советские фильмы, когда-то положенные на полки цензурой, так и новейшие. Сколько народа, например, было в зале на фестивале в Екатеринбурге на картине «Мать» того же Глеба Панфилова (а ведь фильм — экранизация произведения Горького и датирован 1989 годом). И не меньше было и на том же военном «Холодном танго» Павла Чухрая — висели на люстрах. А уж говорить о том, что ежегодно творится на фестивале кинокомедии «Улыбнись, Россия!» в Туле, и вовсе не приходится. Из деревень приезжают, лишь бы новую комедию увидеть. Протиснуться трудно.

Но полный зал — это на фестивалях. А в обычной жизни залы по-прежнему пусты. На заседании Минкульта прозвучали любопытные подробности: на поверку оказалось, что некоторые кинотеатры, которые уверяли в том, что они, дескать, увеличили долю российского кино, сделали это с помощью... ночных сеансов. На которых, естественно, не бывает зрителей: люди хотят спать, им утром на работу! И на многочисленных детских сеансах в этих кинотеатрах тоже не оказалось посетителей. Это при том, что сегмент детской анимации сегодня востребован как никогда! А все потому, что рапортующие «умельцы» сумели засунуть «сеансы детской анимации» с 3 ночи до 6 утра, причем таковых оказалось 15. После такого, конечно, можно кричать, что на российское кино никто не ходит, давайте будем показывать Голливуд. Раньше бы это назвали саботажем...

Мне кажется, что самый главный вопрос, который требует пристального изучения, осмысления, — почему интерес публики на кинофестивалях не конвертируется потом в интерес широкой публики в кинотеатрах? Возможно, хорошим отечественным фильмам просто не достает рекламы, они растворяются в потоке броско рекламируемой голливудской продукции? Может, стоит деньги Минкульта потратить именно на это исследование, а не на очередную попытку насильственно внедрить российское кино в сетку кинопоказов? Без понимания, как именно следует дальше двигаться, благие намерения министерства станут и дальше гаситься разгильдяйством и головотяпством, при котором российское кино будет оказываться на ночных сеансах, лишь бы отчитаться. Нам требуется умная политика.

Умная — не значит, что люди, которые ее осуществляют сегодня, не являются профессионалами. Умная политика подразумевает, что когда идеального решения нет, возможно, требуется больше времени на эксперимент, на изучение, на осмысление того, как донести хорошие фильмы с высоким фестивальным интересом публики до широкого зрителя, который об этих фильмах не знает. Или до того, который уже не доверяет российскому кино. Что именно для этого нужно — реклама ли только тех картин, которые действительно не разочаруют, удобное время или нечто еще — вот это и следует изучать.

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